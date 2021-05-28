Оголошено конкурс на одержання щорічних грантів Президента України у 2022 році

Молоді письменники, майстри народного мистецтва, молоді діячі у галузі театрального, музичного, циркового та образотворчого мистецтва можуть отримати кошти для створення і реалізації власного творчого задуму.
Вимоги: вік претендента на момент подачі заявки 14-35 років; наявність підтримки у вигляді рекомендаційних листів щодо вашої творчої діяльності; наявність партнера (юридичної особи), який реалізує ваш творчий задум у 2022 році.
Прийом заявок за встановленою формою здійснюється з 1 вересня до 1 листопада 2021 року
Всі деталі за посиланням: https://bit.ly/3jjSyQd.
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