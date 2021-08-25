Сумські рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальні роботи з працівниками агропідприємств Фахівці Служби порятунку продовжують проводити рейди на агропідприємствах та нагадують основні правила пожежної безпеки під час збирання врожаю.

Оглядають стан зернозбиральної техніки, а також наявність в них первинних засобів пожежогасіння. Проводять відповідні інструктажі, щодо дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах зберігання.

Памятайте!У період збирання врожаю категорично забороняється:

- палити біля хлібних масивів;

- розкладати багаття на полях та поблизу них;

- спалювати стерню, післяжнивні залишки;

- полювати неподалік ланів;

- допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 м від хлібних масивів;

- дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь;

- зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, вогнегасниками, лопатами та мітлами-хлопушками;

- обов'язкова наявність іскрогасників на тракторах.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області