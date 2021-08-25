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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумські рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальні роботи з працівниками агропідприємств

Фахівці Служби порятунку продовжують проводити рейди на агропідприємствах та нагадують основні правила пожежної безпеки під час збирання врожаю.

Оглядають стан зернозбиральної техніки, а також наявність в них первинних засобів пожежогасіння. Проводять відповідні інструктажі, щодо дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах зберігання.
Памятайте!У період збирання врожаю категорично забороняється:
- палити біля хлібних масивів;
- розкладати багаття на полях та поблизу них;
- спалювати стерню, післяжнивні залишки;
- полювати неподалік ланів;
- допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 м від хлібних масивів;
- дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь;
- зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, вогнегасниками, лопатами та мітлами-хлопушками;
- обов'язкова наявність іскрогасників на тракторах.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області 

Общество ГСЧС
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