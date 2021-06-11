Сумська творча молодь може взяти участь у конкурсі на отримання гранту

Молоді люди можуть отримати цей грант на проєкт, якщо віком 16-25-років та мають оригінальну ідею. Можна втілити інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні лабораторії з переосмислення публічних просторів та інші ініціативи, що спонукають творити.
Співучасником проєкту стане митець або мисткиня з ЄС. Ментор допоможе молодим людям розвинути ідею й буде наставляти учасника.
Перед участю необхідно ознайомитися із путівником проєкту за цим посиланням.
Щоб дізнатися про тонкощі грантів та поставити запитання їхньому менеджеру, можна долучитися до прямого ефіру у соціальній мережі о 16:00 у четвер, 20 січня.
Кінцевий термін подання заявок - 21 лютого 2022 о 15:00 за київським часом.
Деталі на сайті House of Europe.
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