Сумська творча молодь може взяти участь у конкурсі на отримання гранту

Молоді люди можуть отримати цей грант на проєкт, якщо віком 16-25-років та мають оригінальну ідею. Можна втілити інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні лабораторії з переосмислення публічних просторів та інші ініціативи, що спонукають творити.

Співучасником проєкту стане митець або мисткиня з ЄС. Ментор допоможе молодим людям розвинути ідею й буде наставляти учасника.

Перед участю необхідно ознайомитися із путівником проєкту за цим посиланням.



Щоб дізнатися про тонкощі грантів та поставити запитання їхньому менеджеру, можна долучитися до прямого ефіру у соціальній мережі о 16:00 у четвер, 20 січня.

Кінцевий термін подання заявок - 21 лютого 2022 о 15:00 за київським часом.

Деталі на сайті House of Europe.