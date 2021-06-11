Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40351

Сумська творча молодь може взяти участь у конкурсі на отримання гранту

Молодь Сум запрошують взяти участь у конкурсі на отримання гранту в секторі культури та креативних індустрій.

Молоді люди можуть отримати цей грант на проєкт, якщо віком 16-25-років та мають оригінальну ідею. Можна втілити інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні лабораторії з переосмислення публічних просторів та інші ініціативи, що спонукають творити.

Співучасником проєкту стане митець або мисткиня з ЄС. Ментор допоможе молодим людям розвинути ідею й буде наставляти учасника.

Перед участю необхідно ознайомитися із путівником проєкту за цим посиланням.

Щоб дізнатися про тонкощі грантів та поставити запитання їхньому менеджеру, можна долучитися до прямого ефіру у соціальній мережі о 16:00 у четвер, 20 січня. 

Кінцевий термін подання заявок - 21 лютого 2022 о 15:00 за київським часом.

Деталі на сайті House of Europe

Досуг Гранты
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Громадські організації Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі грантів «Просвіта та діалог для розвитку демократії»
12.10.2021 10:44

Громадські організації Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі грантів «Просвіта та діалог для розвитку демократії»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в межах програми «Громадськість за демократизацію», яка фінансується Європейським Союзом, оголошує конкурс грантів «Просвіта...

Оголошено конкурс на одержання щорічних грантів Президента України у 2022 році
02.09.2021 12:49

Оголошено конкурс на одержання щорічних грантів Президента України у 2022 році

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на...

Сумчан запрошують взяти участь в останньому циклі відбору організацій для надання грантів «Загальної підтримки» в умовах викликів
27.08.2021 08:05

Сумчан запрошують взяти участь в останньому циклі відбору організацій для надання грантів «Загальної підтримки» в умовах викликів

ІСАР Єднання у межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні» (EU4Civil Society Sustainability in Ukraine) запускає останній...

У Сумах оголосили конкурс мінігрантів
14.07.2021 09:36

У Сумах оголосили конкурс мінігрантів

На Сумщині оголосили конкурс міні-грантів в рамках проекту «Підвищення позицій ОГС Сумщини через адвокатування програм участі молоді у формуванні політики...

Сумчани можуть подавати заявки на конкурси програми ЄС «Креативна Європа»
11.06.2021 10:51

Сумчани можуть подавати заявки на конкурси програми ЄС «Креативна Європа»

Управління стратегічного розвитку міста повідомляє про початок прийому заявок на 13 грантових конкурсів наступної програми «Креативна Європа», що запланована на...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Сегодня 08:50
На Сумщине фура столкнулась с ВАЗом: погиб водитель легковушки
Сегодня 14:52
Ушла из жизни бывший директор ТЮЗа
Сегодня 14:45
Уже не год: в Украине официально сократили срок действия COVID-сертификата
Сегодня 13:52
Инженера «Глуховского лесхоза» оправдали от обвинений в подлоге
Сегодня 13:20
В Шостке в ДТП попала маршрутка: есть пострадавшая
Сегодня 12:54
Сумська творча молодь може взяти участь у конкурсі на отримання гранту
Сегодня 12:40
Спасателям Сумщины купили две пожарные автоцистерны за 15 млн грн
Сегодня 12:00
Ушел из жизни экс-руководитель Шосткинской ЦРБ
Сегодня 11:54
В Сумах родители голосуют за отказ от меню Клопотенко в школах и детсадах
Сегодня 11:36
На Сумщине бушует «Омикрон»
Сегодня 11:18
ФК «Сумы» будет тренировать олимпийский чемпион
Сегодня 10:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.