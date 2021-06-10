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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Громадські організації Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі грантів «Просвіта та діалог для розвитку демократії»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в межах програми «Громадськість за демократизацію», яка фінансується Європейським Союзом, оголошує конкурс грантів «Просвіта та діалог для розвитку демократії».

Мета конкурсу – надати підтримку організаціям громадянського суспільства для посилення процесу демократизації в Україні. Цим конкурсом Інститут економічних досліджень заохочує впровадження принципів демократії на всіх рівнях на основі правдивої неупередженої інформації.

Конкурс грантів поділений на два лоти:

Лот 1. Боротьба з дезінформацією про вакцинацію від COVID-19

Проєкти мають бути спрямовані на проведення інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації від COVID-19, розвінчування міфів про вакцинацію та пандемію COVID-19, надання інформації про пункти та процедуру вакцинації.

Лот 2. Налагодження діалогу Громада-Бізнес-Влада

Проєкти мають бути спрямовані на створення постійно діючих діалогових майданчиків для представників бізнесу, громадськості та влади з метою обговорення та вирішення нагальних проблем громади.

До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського суспільства, які мають:

  • статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 6 місяців станом на 18.10.2021;
  • спроможність впроваджувати грантові проєкти та звітувати за ними (включаючи фінансове звітування);
  • запланували участь не менше двох представників своєї організації в конференціях програми, які припадають на період виконання проєкту (перелік і дати запланованих конференцій див. нижче);
  • веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці або інших соціальних мережах.

Максимальний розмір гранту – 350 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 250 000 гривень).

Тривалість проєктів – 6-9 місяців. Переможці конкурсу під час виконання грантової угоди мають право подати нову грантову заявку, що забезпечить збереження сталості або розширення проєкту, який виконується.

Кінцевий термін подання грантових заявок – 18 жовтня 2021 року до 24.00.

З повним описом конкурсу та вимогами можна ознайомитись на сайті Інституту економічних досліджень та політичних консультацій за посиланням.

 
 
 
Общество Гранты
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