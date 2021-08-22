На Сумщине еще 20 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 3, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 9, Тростянецкий р-н - 2, Шостка - 2, Шосткинский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1352 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 239 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Краснопольский р-н - 6, Сумы - 10).
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