В Сумах Добровольная осталась без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Сеченова, 95 временно прекращено водоснабжение в районе Добровольной.

Как только работы будут завершены, воду включат.