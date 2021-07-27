В Сумах Добровольная осталась без воды

В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Сеченова, 95 временно прекращено водоснабжение в районе Добровольной.
Как только работы будут завершены, воду включат.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде домов....
Из-за порыва будет приостановлена работа Лучанского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....