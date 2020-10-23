Вниманию водителей: на дороге Батурин - Конотоп - Сумы ремонтируют мост Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи с аварийным состоянием мостового перехода по автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы км 23 + 871 движение полностью закрыто с 13.00 19 августа.

Движение будет осуществляться по согласованным схем и установленных дорожных знаков. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.