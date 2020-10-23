Вниманию водителей: на дороге Батурин - Конотоп - Сумы ремонтируют мост

Движение будет осуществляться по согласованным схем и установленных дорожных знаков. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.
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Белопольский мост в Сумах нуждается в срочном ремонте....
Сегодня, 26 октября, сумчане не смогли пройти через пешеходный мост возле рынка в районе ул. Герцена....
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