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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18375

Вниманию водителей: на дороге Батурин - Конотоп - Сумы ремонтируют мост

Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи с аварийным состоянием мостового перехода по автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы км 23 + 871 движение полностью закрыто с 13.00 19 августа.

Движение будет осуществляться по согласованным схем и установленных дорожных знаков. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.

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Общество Ремонт моста
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