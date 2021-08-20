На Сумщине еще 46 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 20 августа в Сумской области 79 036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 46 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 2, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Ахтырка - 4, Ромны - 1, Сумы - 15, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 5, Шостка - 7, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1351 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 198 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Лебединский район - 10, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 3, Недригайловский район - 1, Ромны - 4, Сумы - 12, Сумской район - 2).