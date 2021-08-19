Сумські рятувальники слідкують за дотриманням пожежної безпеки в місцях збирання, зберігання та переробки продукції нового врожаю

В цьому завданні аграріям активно допомагають і рятувальники. Аби попередити виникнення пожеж та загорянь на хлібних масивах, в Сумському районі проводяться профілактичні рейди щодо забезпеченя належного стану пожежної безпеки та підготовки сільгосппідприємств.
Під час рейдів рятувальники перевірили справність та стан залученої на жнивах техніки, наявність первинних засобів пожежогасіння та їх якість. Також оглянули земельні ділянки, які обов'язково мають бути оборані. Крім того, рятувальники провели інструктаж з водіями комбайнів та допоміжної техніки.
Нагадуємо, що основними причинами виникнення пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин та агрегатів, випалювання стерні. У цей період найменша іскра від сільгоспмашини чи кинутий недопалок можуть призвести до масштабного загоряння.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області наголошує!
У період збирання врожаю категорично забороняється:
Також хочемо нагадати, що відповідно до статті 77-1 КУп АП випалювання стерні, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища або порушення умов такого дозволу - тягне за собою адміністративну відповідальність.
Пам’ятайте, що дотримання всіх вимог – це гарантія збереження врожаю від пожежі!
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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