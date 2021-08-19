Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:4059

Сумські рятувальники слідкують за дотриманням пожежної безпеки в місцях збирання, зберігання та переробки продукції нового врожаю

Зберегти врожай та не дати йому перетворитися на попіл - головне завдання хліборобів у літній період.

В цьому завданні аграріям активно допомагають і рятувальники. Аби попередити виникнення пожеж та загорянь на хлібних масивах, в Сумському районі проводяться профілактичні рейди щодо забезпеченя належного стану пожежної безпеки та підготовки сільгосппідприємств.

Під час рейдів рятувальники перевірили справність та стан залученої на жнивах техніки, наявність первинних засобів пожежогасіння та їх якість. Також оглянули земельні ділянки, які обов'язково мають бути оборані. Крім того, рятувальники провели інструктаж з водіями комбайнів та допоміжної техніки.

Нагадуємо, що основ­ними причинами виникнення пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин та агрегатів, випалювання стерні. У цей період найменша іскра від сільгоспмашини чи кинутий недопалок можуть призвести до масштабного загоряння.

Сумське районне управління  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області наголошує!

У період збирання врожаю категорично забороняється:

  • - палити біля хлібних масивів;
  • - розкладати багаття на полях та поблизу них;
  • - спалювати стерню, післяжнивні залишки;
  • - полювати неподалік ланів;
  • - допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 м від хлібних масивів;
  • - дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь;
  • - зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, вогнегасниками, лопатами та мітлами-хлопушками;
  • - обов'язкова наявність іскрогасників на тракторах.

Також хочемо нагадати, що відповідно до статті 77-1 КУп АП випалювання стерні, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища або порушення умов такого дозволу - тягне за собою адміністративну відповідальність. 

Пам’ятайте, що дотримання всіх вимог – це гарантія збереження врожаю від пожежі!

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області 

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумські рятувальники побували у дитсадку
17.08.2021 10:06

Сумські рятувальники побували у дитсадку

16 серпня працівники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели профілактичну бесіду...

Рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району
16.08.2021 17:31

Рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району

Співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області продовжують проводити профілактичні рейди у...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий
16.08.2021 10:25

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий

В результате пожаров один человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий и 3 единицы автотракторной техники....

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
13.08.2021 09:58

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 13 по 14 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...

Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции
11.08.2021 16:00

Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции

В течение 10 августа сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям численностью 100 человек проведены работы на территории Северной...

Новости

На Сумщине еще 46 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:08
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
В Сумах на переходе сбили велосипедиста (видео)
Сегодня 13:03
Сумські рятувальники слідкують за дотриманням пожежної безпеки в місцях збирання, зберігання та переробки продукції нового врожаю
Сегодня 12:40
В Мирополье открыли обновленный пункт «скорой»
Сегодня 12:00
На Сумщине нелегально нарубили дров на 2 млн грн
Сегодня 11:25
Фонтан «Садко» в Сумах в этом году ремонтировать не будут
Сегодня 11:20
Как будут работать центры массовой вакцинации на Сумщине в выходные?
Сегодня 11:08
СБУ просить сумчан бути пильними під час святкуань
Сегодня 10:33
В Сумах не собрался новый исполком
Сегодня 10:06
Мэра Сум предлагают пересадить в инвалидное кресло
Сегодня 10:00
Сумским маршрутчикам рассказали, что не так с их новыми тарифами
Сегодня 09:36
view counter

Статьи

Особенности выбора бокалов для пива
Вчера 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
Вчера 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
Вчера 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
Вчера 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.