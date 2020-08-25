На Сумщине перекроют движение автотранспорта через мост

Объезд будет осуществляться по схемам, согласованным с УПП в Сумской области.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг».
В связи с работами запрещено движение транспортных средств всех категорий. Ниже приводим схему объезда. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.
Служба автомобильных дорог в Сумской области просит водителей обращать внимание на новые дорожные знаки, которые устанавливаются и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на указанном выше участке автодороги Н-12.
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