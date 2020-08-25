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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:51586

На Сумщине перекроют движение автотранспорта через мост

В связи со сложными строительными работами при ремонте путепровода на автомобильной дороге Н-12 Сумы - Полтава, км 57 + 271 (путепровод над железной дорогой в г. Тростянец) с 21 мая движение через путепровод будет полностью закрыто.

Объезд будет осуществляться по схемам, согласованным с УПП в Сумской области.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг».

В связи с работами запрещено движение транспортных средств всех категорий. Ниже приводим схему объезда. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Служба автомобильных дорог в Сумской области просит водителей обращать внимание на новые дорожные знаки, которые устанавливаются и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на указанном выше участке автодороги Н-12.

Фото
Общество Перекрытие дороги Ремонт моста
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