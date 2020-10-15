В Сумах потратят миллион на ремонт Харьковского моста

Депутаты приняли субвенцию от государства на развитие территорий, в том числе 1 млн грн, которые планируют потратить на капитальный ремонт пешеходной зоны через реку Псел (Харьковский мост).
Как объяснил мэр Сум Александр Лысенко, речь идет о ремонте ограждений моста и благоустройство между пешеходной зоной и проезжей частью.
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