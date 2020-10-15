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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:42508

В Сумах потратят миллион на ремонт Харьковского моста

Об этом стало известно сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского горсовета.

Депутаты приняли субвенцию от государства на развитие территорий, в том числе 1 млн грн, которые планируют потратить на капитальный ремонт пешеходной зоны через реку Псел (Харьковский мост).

Как объяснил мэр Сум Александр Лысенко, речь идет о ремонте ограждений моста и благоустройство между пешеходной зоной и проезжей частью.

Общество Ремонт моста
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