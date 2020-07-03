Сколько заработал мэр Сум за полгода? В среднем мэр Сум Александр Лысенко получает 63 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает портал «Слово и дело», который оценил зарплаты мэров областных центров за полгода, направив запросы в их горсоветы.

Как оказалось, мэр Сум получил 379 тыс. грн за полгода. Что составляет в среднем 63 тыс. грн. Это на треть больше, чем за 2020 год, когда он получал в среднем 47 тыс. грн, а всего за год – 568 тыс. грн. Неужели наш мэр стал лучше и эффективнее работать? Напомним: средняя зарплата в Сумской области чуть больше 12 тыс. грн, что и так удивляет большинство жителей области.

Его зарплата не входит даже в ТОП-10 в Украине. Это всего-навсего 11-е место. Больше всех заработал мэр Запорожья Владимир Буряк – 709 тыс. грн (в среднем 118 тыс. грн), в тройке – мэр Тернополя Сергей Надал – 609 тыс. грн (101,5 тыс. грн в месяц) и мэр Луцка Игорь Полищук – 497 тыс. грн (83 тыс. грн в месяц). Мэр Киева Виталий Кличко получает меньше сумского градоначальника – всего 360 тыс. грн (60 тыс. грн в месяц). Хуже всех, видимо, работает херсонский мэр Игорь Колыхаев – всего 92 тыс. грн (15 тыс. грн в месяц).