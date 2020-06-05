В Сумском суде слушали нардепа в деле по заказу его избиения В Заречном районном суде Сум 19 августа слушали свидетеля - народного депутата Михаила Ананченко.

Дело касается заказ избиение двух народных депутатов от "Слуги народа" - Михаила Ананченко и Татьяны Рябухи. По версии следствия, избиение организовал Николай Алифанов за то, что нардепы голосовали за проект закона о продаже земель сельхозназначения, пишет Суспільне.

По словам г-на Ананченко, 15 декабря 2019 года он вернулся на выходные из Киева в Сумы. К нему на железнодорожном вокзале подошли сотрудники СБУ и предложили принять участие в следственных действиях. По их словам, есть человек, который хочет причинить вред. Якобы двое нападавших должны были схватить Ананченко, накормить землей и снять это на видео или фото.

Лично с Алифановым Михаил Ананченко никогда не общался, сказал он и добавил, что до этого события никакого давления или угроз не получал.

В СБУ ему сказали, что есть записи и на встрече был вероятный нападающий. В помещении СБУ Ананченко наложили грим и сделали фото. В этот же день были сделаны фото инсценировки нападения одним из нападавших в балаклаве. Михаил Ананченко выложил фото на своей странице в Facebook. Целью инсценировки было показать заказчику, что нападение якобы состоялось, рассказал Ананченко.

Ранее на суде Николай Алифанов говорил, что вины не признает.

Напомним: в декабре 2019 года на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко разместил фото с сообщением о том, что, когда он возвращался домой, на него напали двое в балаклавах.

На следующий день СБУ сообщила, что с помощью фейковой информации о нападении на нардепа, предупредила в Сумах насильственной действия в отношении народного депутата.

Николая Алифанова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: подготовка и соучастие в преступлении, и угроза или насилие в отношении государственного деятеля. По крайней предусмотрено лишение свободы до 7 лет.