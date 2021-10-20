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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане запустили в Фейсбуке хештег #Лисенко_йди

Сумчане, не довольные ситуацией с отсутствием отопления в Ковпаковском теплорайоне, требуют от мэра уйти в отставку.

Сумчанка Ольга Пужанская написала на странице мэра Сум Александра Лысенко призыв уйти в отставку из-за отсутствия отопления у трети города.

«Шановний Олександр Лисенко. Ви, обраний більшістю тих, хто прийшов на вибори, очільник обласного центру. Ви, як людина, у якої має бути хоча б крапля самоповаги, Ви маєте піти з посади! Ви не справляєтеся зі своїми обов'язками. В місті, яким Ви обіцяли опікуватися, люди мерзнуть без опалення та гарячого водопостачання. І  так кожен рік.

Ви зобов'язані залишити цю посаду і піти. Піти добровільно, признавши що не змогли. Дайте можливість виправити ситуацію тому, хто зможе це зробити», - написала сумчанка.

Напомним: отопительный сезон в Сумах официально стартовал еще 18 октября, хотя и до этого были периоды, когда среднесуточная температура опускалась ниже необходимых 8 градусов тепла на несколько дней. Однако и спустя 2 недели отопления в Ковпаковском теплорайоне, который обслуживает Котельная Северного промузла, нет. В понедельник говорили еще об одной неделе, необходимой для бумажной волокиты и развертывания отопления. Неделю назад мэр говорил, что будет ежедневно будет отчитываться о ходе процесса, но молчит…

Политика Александр Лысенко Отопление
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