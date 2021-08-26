Мэр Сум будет разбираться с кебабом

«Мы не давали разрешение на ведение такой предпринимательской деятельности. К тому же городская власть согласовала только два кофебуса – в начале Театральной и напротив «Винегрета» - в конце», - о законности размещения заведения мэр спросил у горотдела по вопросам торговли и предпринимательства.
Начальник отдела Олег Дубицкий рассказал, что разрешение исполкома на работу на Театральной площади у данного кофебуса есть. Однако они были вынуждены подвинуться, так как на их месте на новогодние праздники поставили детские аттракционы. Как только новогодние атрибуты будут демонтированы с площади, пообещал чиновник, кофебус станет на согласованное ему место.
Но, все же мэр попросил уточнить ситуацию, поскольку автокафе позиционирует себя как реализующее кебаб. Он о таком виде кофе не слышал, зато знает кебаб как мясное блюдо. «Мы давали разрешение только на продажу кофе, а не на общепит. Реализация продуктов питания – уже другая история», - заявил он.
Сумчане, не довольные ситуацией с отсутствием отопления в Ковпаковском теплорайоне, требуют от мэра уйти в отставку....
Мэр Сум Александр Лысенко подал в суд на горсовет, требуя отменить решение «Об увольнении Журбы А.И. с должности директора департамента...
На дворе конец второй декады октября, а отопление включили в считанных многоэтажках....
Сумской активист, глава общественной организации «Рука помощи» Олег Габ, который передвигается по города на коляске для людей с инвалидностью, в...
Мэр Сум Александр Лысенко, празднуя 30-летие Независимости Украины, забыл, что родился в Москве....