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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:271461

Мэр Сум будет разбираться с кебабом

Во время аппаратного совещания в мэрии 10 января Александр Лысенко поднял вопрос о появлении на Театральной площади автокафе.

«Мы не давали разрешение на ведение такой предпринимательской деятельности. К тому же городская власть согласовала только два кофебуса – в начале Театральной и напротив «Винегрета» - в конце», - о законности размещения заведения мэр спросил у горотдела по вопросам торговли и предпринимательства.

Начальник отдела Олег Дубицкий рассказал, что разрешение исполкома на работу на Театральной площади у данного кофебуса есть. Однако они были вынуждены подвинуться, так как на их месте на новогодние праздники поставили детские аттракционы. Как только новогодние атрибуты будут демонтированы с площади, пообещал чиновник, кофебус станет на согласованное ему место.

Но, все же мэр попросил уточнить ситуацию, поскольку автокафе позиционирует себя как реализующее кебаб. Он о таком виде кофе не слышал, зато знает кебаб как мясное блюдо. «Мы давали разрешение только на продажу кофе, а не на общепит. Реализация продуктов питания – уже другая история», - заявил он.

Общество Автокафе Александр Лысенко Кофебус Олег Дубицкий
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