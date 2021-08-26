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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:181452

Сумчане троллят мэра за холодные батареи

На дворе конец второй декады октября, а отопление включили в считанных многоэтажках.

Сумчане распространяют в соцсетях «согревающие портреты» с изображением мэра Сум Александра Лысенко.

«Вам холодно? Распечатайте «согревающий» портрет и вспоминайте сладкий миг голосования за Александра Николаевича... Он так старался. На календаре уже 18 октября. Тепло в квартирах))», - написала сумчанка Ольга Лютонко.

Напомним: развёртывание всего отопительного комплекса запланировано до конца недели, но только в зоне обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго». Графиков ООО «КСПУ» до сих пор нет, так как у него до сих пор нет договора с «Сумыгазом».

Общество Александр Лысенко Отопление Троллинг
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