У Сумах споживачі наркотиків можуть безкоштовно отримати шприци в мобільній амбулаторії У Сумах працює мобільна амбулаторія громадської організації “Клуб “Шанс”. На базі автобусу соціальні працівники безкоштовно видають стерильні шприци, спиртові серветки, презервативи, лубриканти та інформаційні матеріали споживачам наркотиків.

Мета такої роботи — профілактика ВІЛ, вірусних гепатитів, туберкульозу та статевих інфекцій серед груп підвищеного ризику.

Також соціальні працівники організації повністю анонімно та безкоштовно проводять асистоване тестування клієнтів організації на соціально-небезпечні захворювання, роблять скринінг на туберкульоз.

Усі клієнти та їх близьке оточення можуть отримати консультації. За потреби клієнтів супроводжують до лікувальних закладів міста або перенаправляють до профільних лікарів.

Окрім цього, у мобільній амбулаторії видають набори допомоги при передозуванні опіоїдами. До зіп-пакету входить одна ампула препарату Налоксон, який допомагає врятувати життя, адже є антидотом у випадку передозування опійними наркотиками, інструкція до препарату, один шприц і спиртова серветка. Також кожному клієнту попередньо проводять консультацію про ризики передозування та їх запобігання, Налоксон і правила його використання й видають інформаційний буклет.

Для отримання профілактичних послуг не потрібно надавати жодних паспортних даних — новим клієнтам організації присвоюється унікальний код.

Мобільна амбулаторія працює на виїздах з понеділка по п’ятницю. Територіально вона охоплює вулиці Л. Бикова, Ярослава Мудрого, Засумську, Декабристів, Інтернаціоналістів, Прокоф’єва, Привокзальну, проспект М. Лушпи, Покровську площу, парк Кожедуба та с. Косівщина.

Зв’язатися для уточнень із “Клуб “Шанс” можна на сторінці у Фейсбуці, або за номером — 0542-77-50-37.

Діяльність мобільної амбулаторії “Клуб “Шанс” стала можливою завдяки фінансуванню від МБФ «Альянс громадського здоров’я» і ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

До слова, в місті також працює п’ять стаціонарних пунктів “Клуб “Шанс”, де можна отримати профілактичні послуги споживачам наркотиків у Сумах:

● м. Суми, вул. Горького, 2 (перший поверх);

● м. Суми, Івана Сірка, 6;

● м. Суми, вул. Курська, 105;

● м. Суми, пров. Інститутський 1/1;

● м. Суми, вул Білопільський Шлях, 22.