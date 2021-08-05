На Сумщине будут судить наркоторговца, у которого изъято 2,5 кг «каннабиса» Ахтырской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, 29-летнего жителя г. Ахтырка задержали 9 июня 2021 года во время сбыта соответствующему лицу двух пакетов с высушенными растениями конопли. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято почти 2,5 кг высушенных растений конопли, готовых к употреблению, которые мужчина хранил с целью сбыта.

Деятельность лица прекращено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.