На Сумщине будут судить наркоторговца, у которого изъято 2,5 кг «каннабиса»

По данным следствия, 29-летнего жителя г. Ахтырка задержали 9 июня 2021 года во время сбыта соответствующему лицу двух пакетов с высушенными растениями конопли. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято почти 2,5 кг высушенных растений конопли, готовых к употреблению, которые мужчина хранил с целью сбыта.
Деятельность лица прекращено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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