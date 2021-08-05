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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:47378

Киберполиции Киева поймала сумчанина - организатора финансовой онлайн-пирамиды

Правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов. Обещая доходы от торговли валютами, фигуранты присвоили 2 миллиона гривен граждан.

Установлено, что двое харьковчан и сумчанин создали вебресурс, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу. Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы «исчезали». Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 миллиона гривен.

По месту жительства и в автомобилях правонарушителей полицейские провели обыски и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам, сообщает Нацполиция Украины.

Право Мошенничество
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