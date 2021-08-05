Киберполиции Киева поймала сумчанина - организатора финансовой онлайн-пирамиды

Установлено, что двое харьковчан и сумчанин создали вебресурс, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу. Гражданам предлагалось получать доход от торговли различными видами валют. Инвесторы перечисляли деньги на счета организаторов, однако в дальнейшем организаторы «исчезали». Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 2 миллиона гривен.
По месту жительства и в автомобилях правонарушителей полицейские провели обыски и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам, сообщает Нацполиция Украины.
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