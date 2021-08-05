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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18307

До Сум прибули учасники ультрамарафону "Сталевий гарт-2021"

Чотири учасники забігу довжиною у 500 кілометрів стартували 15-го серпня у Харкові. 17 серпня спортсмени фінішували біля Гребениківки на Сумщини. У пресхолі готелю "Олімпійський" учасники забігу поспілкувались із журналістами.

"Люди з першого разу завжди не вірять в цифру 500 кілометрів. Завжди перепитують: 500 кілометрів? А друге питання: ногами, чи на машині, чи на велосипеді? Як?", – говорить організатор забігу Ігор Мишко.

Команда, що бере участь у цьому році:
  • - Олександр Головницький, професійний бігун з Ковеля;
  • - Катерина Байрон, рекордсменка "Книги рекордів України" з бігу на 50 кілометрів босоніж з Одеси;
  • - киянин Володимир Сковородка, який у 2018-му пробіг марафон у повному спорядженні рятувальника;
  • - Дмитро Левченко, який тренувався двічі на день протягом року.

"Подзвонили – запропонували. То я думаю – я і так бігаю вдома без пуття, а тут побачу країну. Як кажуть: змінюй себе і поруч тебе зміниться світ. І так само цією пробіжкою хтось може мене десь побачить, і ми біжимо і десь двоє-троє діток почнуть займатися. Ми робимо невеличку акцію, а можемо змінити світ", – говорить учасник змагань Олександр Головницький.

Учасник забігу Дмитро Левченко, каже, що бере участь у змаганнях, адже йому все ще цікавий світ, як і в дитинстві. "Я в собі ще тримаю дитину, мені все цікаво і я хочу побачити світ, я і хочу побачити нашу країну", – каже Дмитро.

"Я можу зараз вам почати розповідати: це мені потрібно для краси, для здоров’я. Але то буде брехня. Тому що я просто без цього не можу. Якщо я це чую – є всередині тригер, каталізатор спрацював і треба, треба робити, треба спробувати", – ділиться своєю мотивацією до забігу учасниця Катерина Байрон.

18 серпня спортсмени о 6:30 стартують від села Гребениківка і бігтимуть через Суми. У Сумах вони зроблять зупинку біля пам’ятнику Небесній сотні та Меморіалу загиблим воїнам на центральному кладовищі, пише Суспільне.

Що відомо
  • Забіг "Сталевий гарт" вперше стартував у 2019-му році. Одна з його цілей – зібрати кошти до благодійного фонду "Повернись живим".
Спорт
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