В Сумах прогнозируют дожди и грозы

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 19-21 °С тепла, днем - 28-30 °С.
Первые дни новой недели из-за тропической воздушной массы с юго-запада на Сумщине ожидается усиление жары....
В ближайшие дни погоду в Сумской определять область повышенного давления....
В первые дни новой недели на Сумщине ожидается жаркая, местами с небольшими кратковременными дождями и грозами погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....