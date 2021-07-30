В Сумах прогнозируют дожди и грозы Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 18 августа, в Сумах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 19-21 °С тепла, днем - 28-30 °С.