Сколько жители Сумщины будут платить за электроэнергию?

Для семей с уровнем потребления свыше 250 киловатт-часов тариф остается без изменений, то есть 1 гривна 68 копеек.
Такие цены на электроэнергию для населения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №859 от 11 августа 2021 года.
Новые правила заработают с 1 октября 2021 года. Действовать они до 30 апреля 2022 года.
Изменения не касаются коллективных бытовых потребителей и общежитий. Как и прежде, эти категории клиентов рассчитываться по тарифу 1,68 грн/кВт-час.
Платежки для владельцев приборов зонного учета электроэнергии и в дальнейшем будут формировать с применением тарифных коэффициентов.
Энергетический комитет ВР рекомендовал парламенту принять проект постановления о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов...