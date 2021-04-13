Сколько жители Сумщины будут платить за электроэнергию? Украинские семьи, которые используют менее 250 кВт-час в месяц, будут платить по цене 1,44 грн/кВт-час.

Для семей с уровнем потребления свыше 250 киловатт-часов тариф остается без изменений, то есть 1 гривна 68 копеек.

Такие цены на электроэнергию для населения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №859 от 11 августа 2021 года.

Новые правила заработают с 1 октября 2021 года. Действовать они до 30 апреля 2022 года.

Изменения не касаются коллективных бытовых потребителей и общежитий. Как и прежде, эти категории клиентов рассчитываться по тарифу 1,68 грн/кВт-час.

Платежки для владельцев приборов зонного учета электроэнергии и в дальнейшем будут формировать с применением тарифных коэффициентов.