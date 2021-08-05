Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21297

На Сумщине недобросовестный арендатор вернул громаде ставок стоимостью 41 млн грн

По принципиальной позиции Шосткинской окружной прокуратуры во исполнение решения Хозяйственного суда Сумской области физическое лицо-предприниматель вернул водный объект и земельный участок под ним стоимостью 41 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2004 году Глуховская районная государственная администрация передала в аренду физическому лицу-предпринимателю земельный участок под водным объектом площадью 36 га для рыборазведения сроком на 15 лет. Несмотря на то, что срок действия договора аренды закончился, а дополнительное соглашение заключено ни было, арендатор земли водного фонда не вернул. Поэтому прокуратура в интересах государства обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры. В настоящее время водный объект возвращен громаде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:38
В Сумах умер легенда мирового спорта Владимир Голубничий
Вчера 16:01
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
Вчера 15:21
До Сум прибули учасники ультрамарафону "Сталевий гарт-2021"
Сегодня 18:18
Сумчане жалуются на завышенные счета за газ
Сегодня 18:16
Сумська обласна служба зайнятості: роботодавцями заявлено 2 тис. вакансій
Сегодня 17:56
Киберполиции Киева поймала сумчанина - организатора финансовой онлайн-пирамиды
Сегодня 17:47
Сумские спасатели вернулись из Греции, где тушили масштабные пожары
Сегодня 17:42
Конотопские полицейские поймали автоугонщика
Сегодня 17:29
На Сумщине недобросовестный арендатор вернул громаде ставок стоимостью 41 млн грн
Сегодня 17:21
В лагере «Молодая гвардия» в Одессе 44 ребенка заболели COVID-19: там отдыхают 27 детей с Сумщины
Сегодня 17:21
У сумских дорожников осталось 1,5 млн грн на ремонт Харьковской
Сегодня 17:16
view counter

Статьи

Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
Сегодня 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
Вчера 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.