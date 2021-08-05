На Сумщине недобросовестный арендатор вернул громаде ставок стоимостью 41 млн грн По принципиальной позиции Шосткинской окружной прокуратуры во исполнение решения Хозяйственного суда Сумской области физическое лицо-предприниматель вернул водный объект и земельный участок под ним стоимостью 41 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2004 году Глуховская районная государственная администрация передала в аренду физическому лицу-предпринимателю земельный участок под водным объектом площадью 36 га для рыборазведения сроком на 15 лет. Несмотря на то, что срок действия договора аренды закончился, а дополнительное соглашение заключено ни было, арендатор земли водного фонда не вернул. Поэтому прокуратура в интересах государства обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры. В настоящее время водный объект возвращен громаде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.