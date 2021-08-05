В Сумах умер легенда мирового спорта Владимир Голубничий

За время своей феноменальной спортивной карьеры Владимир Степанович стал двукратным олимпийским чемпионом и вошел в Зал Славы IAAF, навсегда вписав свое имя золотыми буквами в историю мирового спорта. Последние дни наш прославленный земляк провел в больнице, но спасти его жизнь врачам, к сожалению, не удалось.
Федерация легкой атлетики Сумской области выражает искренние слова соболезнования родным, друзьям и близким Владимира Степановича.
Детали по времени и месту прощания с Владимиром Голубничим будут сообщены позже, пишет сайт ФЛАСО.
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