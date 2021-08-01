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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:58286

На Сумщине дали 6 лет серийному автоугонщику

6 лет проведет за решеткой мужчина, который незаконно завладевал транспортными средствами и хранил дома боеприпасы.

Краснопольская отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 26-летнего мужчины, который незаконно завладевал транспортными средствами и хранил дома боеприпасы.

Установлено, что имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, в том числе и за незаконное завладение транспортными средствами, уже через три месяца после освобождения мужчина продолжил заниматься привычным для себя делом. В ночное время он разбивал стекло или с помощью отвертки взламывал замок и проникал внутрь автомобиля. Не все попытки завладения транспортными средствами были удачными, иногда мужчине не удавалось завести двигатель, а несколько раз его останавливали владельцы автомобилей.

Примечательно, что на похищенных транспортных средствах обвиняемый ехал или домой, или же оставлял на обочине дороги. Установлена его причастность к 8 эпизодам незаконного завладения или попытки завладения транспортными средствами. Также обвиняемый отвечал в суде за похищение из авто документов. Более того, при обыске у мужчины дома обнаружено и изъято двадцать семь патронов к автомату «Калашникова».

В суде мужчина признал свою вину, заверял, что раскаивается. По приговору суда он приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст.15 / ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Право Приговор суда Угонщик
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