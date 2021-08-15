В Сумах пьяную автоледи без прав остановил только кирпичный забор (видео)

На месте ДТП инспекторы обнаружили транспортное средство Renault Nevada, который «висел» на бетонной плите. Выяснилось, что 33-летняя женщина, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, допустила наезд на препятствие, а именно бетонную плиту. Женщина чудом не въехала в забор жилого дома. К счастью, телесных повреждений она тоже не получила.
Водительница имела признаки сильного алкогольного опьянения. Результат осмотра, который она прошла на месте ДТП, зафиксировал 2,32 промилле, что более чем 11 раз превышает допустимую норму. Также патрульные выяснили, что сумчанка вообще не имеет водительского удостоверения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, составили на нее протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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