На Сумщине спасли от огня 15 свиней, 5 коров и 7 коз В Сумской области во время пожара хозяйственной постройки пожарные вместе с селянами спасли домашний скот.

13 августа в 8:20 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частной хозяйственной постройке в с. Никитовка Свесский объединенной территориальной громады. На тушение направили дежурное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Свеса, отделение дежурного караула 9-й государственной пожарно-спасательной части из пгт Ямполь и добровольную пожарную команду из с. Княжичи.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений местные жители приступили к эвакуации домашних животных, находившихся в сооружении. В общем, вместе с пожарными было спасено 15 свиней, 5 коров и 7 коз.

Как было установлено, огонь охватил кровлю сооружения на значительной площади. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной в 50 м от места пожара.

В 9:23 пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 100 кв. м, предотвратив дальнейшее распространение огня. А в 10:28, использовав на тушение около 20 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 6 человек личного состава и 2 единицы техники, от добровольной пожарной команды 2 работника и 1 единица техники.