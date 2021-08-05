Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58355

"Альянс" одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 14 августа, проходят матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский "Альянс" играл в Днепре против "ВПК-Агро".

ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Липовая Долина) 0:3

Голы: Андрей Герт (57), Николай Агапов (69), Дмитрий Зозуля (76, автогол).

После трех матчей у липоводолинцев 4 очка.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Статьи

Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
Сегодня 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
Вчера 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.