КП «Сумытеплоэнергоцентраль» имеет миллионные долги (видео) Коммунальное предприятие «Сумытеплоэнергоцентраль» должно заплатить 1 млн грн долга.

Также начинает судиться за еще почти 3 млн грн, которые с него просят взыскать подрядчики. Об этом рассказал его новый директор Владимир Чепик. На эту должность его назначили 12 августа. Он является депутатом Сумского горсовета от фракции «Европейская солидарность», пишет Суспільне.

«На сегодня счета предприятия заблокированы. Есть решение суда 2020 года о задолженности около 1 млн грн. Однако приказ о принудительном исполнении был подан 5 августа этого года. Иски есть. Сейчас дела рассматриваются. Будем в соответствии с полномочиями представлять интересы нашего предприятия. Думаю, это не те исковые заявления, которые могут остановить его работу», - сказал он.

1 млн грн долга, которое должно уплатить предприятие, у него отсудила ООО «Облсумылифт». Также в суде еще три иска от двух обществ: «БМУ «Макси Строй» и «Смартпромбуд».

9 августа Хозяйственный суд области открыл три производства: по двум заявлениям от «Макси-Строй» о взыскании около 2 млн грн и назначил подготовительное заседание по делу о задолженности «Сумытеплоэнергоцентраль» перед «Смартпромбудом» более чем 1 млн грн. Директором последнего является также депутат горсовета и тоже от фракции «Европейская солидарность» Евгений Косяненко.

«Это выполненные работы по жилищному фонду. Было заказчиком «Сумытеплоэнергоцентраль». Это где-то за 7-8 месяцев. Мы общались, но пришлось подать иск в суд», - отметил он.

«Все подрядные работы по домам, когда нас как подрядчиков нанимали по договору. Входы в подъезды, накрытия этих подъездов. Долги возникли в 2020-2021 годы», - сказала директор ООО «Макси Строй» Неля Довженко.

Предыдущим директором коммунального предприятия «Сумытеплоэнергоцентраль» был Евгений Скоробагатский, экс-депутат горсовета от «Батькивщины». Он сказал, что после окончания контракта не захотел дальше занимать эту должность, потому оспаривать свое увольнение и возобновляться не будет. Больше ничего комментировать не стал.