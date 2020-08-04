Депутату от «ЕС» придется разгребать завалы папередника из «Батькивщины» в сумском КП Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания представил нового директора КП «Сумытеплоэнергоцентраль».

С 11 августа эта должность занимает Владимир Чепик. Контракт с ним заключен сроком на год.

«Посмотрите, что там у вас на предприятии, и приведите все в порядок», - поручил глава города новому руководителю предприятия, явно или неявно намекая на то, что осталось после предыдущего руководителя, экс-депутата от «Батькивщины» Евгения Скоробогатского, с которым контракт закончился. Сам Владимир Чепик на прошлой неделе рассказывал, что на предприятие подано несколько исков за выполненные, но не оплаченные работы на несколько миллионов гривен.

Справка

Владимир Чепик родился 14 декабря 1983 года в г. Таганрог.

Профессиональное образование получил в Сумском техникуме пищевой промышленности (специальность «Монтаж, обслуживание средств и систем автоматизации технологического производства»), СумГУ (специальность «Системы управления и автоматика»), УАБД (специальность «Правоведение»), Центре последипломного образования СумГУ (специальность «Государственная служба»).

С 2006 года до 2015 года работал юристом в исполнительных органах Сумского городского совета. После занимался предпринимательством.

В 2014-2015 годах проходил военную службу в должности заместителя командира батареи 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка. Принимал непосредственное участие в АТО.

С мая 2015 года - консультант информационного центра поддержки бойцов АТО благотворительного фонда «Сумы».

Депутат Сумского городского совета V, VII и VIII созывов.