Сумские депутаты дали коммунальному ЖЭКу почти 9 млн грн

Депутаты проголосовали сразу за два решения: за выделение бюджетной ссуды в 3 млн грн до 25 декабря 2021 года и за предоставление финансовой поддержки в 5,7 млн грн.
Напомним: после смены руководства на предприятии оказалось, что у КП, которым несколько лет руководил экс-депутат от «Батькивщины» Евгений Скоробагатский, многомиллионные долги, которые теперь придется отдавать налогоплательщикам.
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