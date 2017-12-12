Сумские депутаты дали коммунальному ЖЭКу почти 9 млн грн Сегодня, 29 сентября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за выделение 8,7 млн грн КП «Сумытеплоэнергоцентраль».

Депутаты проголосовали сразу за два решения: за выделение бюджетной ссуды в 3 млн грн до 25 декабря 2021 года и за предоставление финансовой поддержки в 5,7 млн грн.

Напомним: после смены руководства на предприятии оказалось, что у КП, которым несколько лет руководил экс-депутат от «Батькивщины» Евгений Скоробагатский, многомиллионные долги, которые теперь придется отдавать налогоплательщикам.