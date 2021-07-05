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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах умерла легенда донорского движения Украины

В Сумах умерла человек-легенда, которая очень много сделала для развития донорского движения и для доноров Сум, Почетного донора Украины Валентина Сипко-Покуленко.

Валентина Петровна работала на ОАО «Сумыхимпром» и сдавала кровь в течение 20 лет с 1978 по 1997 год. Как она рассказывала, для нее это была прежде всего благодарность за спасение ее собственного тогда еще маленького сына, которому помогли доноры.

Многим донорам и представителям власти хорошо известны гражданская активность, настойчивость Валентины Петровны, ее стремление к справедливости и острое слово. Именно благодаря этим качествам Валентина Сипко-Покуленко активно представляла интересы доноров и лоббировала местные льготы для сумчан.

В прошлом году на День донора Валентина Петровна получила награду «Легенда донорского движения», а городской голова Сум Александр Лысенко вручил ей награду «За заслуги перед городом» III степени.

Общество Утрата
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