На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.
Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.
Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101»!
В течение 10 августа сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям численностью 100 человек проведены работы на территории Северной...
З метою забезпечення пожежної безпеки місць, що будуть задіяні для проведення святкових заходів до Дня Незалежності України та Державного прапора...
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 6 единиц автотракторной техники....
По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 9 по 11 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...
2 серпня в урочищі Баранівка працівники Сумського районного управління Головного управління ДСНС України в Сумській області провели роз`яснювальну роботу з...