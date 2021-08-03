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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58275

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 13 по 14 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего 5-го класса).

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.

Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101»!

Общество ГСЧС
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