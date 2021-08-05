Подросток шел из Сум в Шостку пешком, потому что не было денег на билет Во время патрулирования территории Сумского района работники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 4 (Сумы) Сумского городского управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области увидели подростка, который босиком шел по трассе довольно далеко от ближайших населенных пунктов.

Неравнодушные полицейские решили остановиться и поинтересоваться, не нужна ли помощь. Пообщавшись с парнем и установив его личность, работники полиции узнали, что последний является жителем г. Шостка и в связи с отсутствием средств идет домой пешком. Связавшись с матерью путешественника было установлено, что подросток проходил курс лечения в реабилитационном центре г. Сумы. Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже находится дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу.