В Сумах на остановке женщине стало плохо: присесть негде уже второй месяц

«Обращаюсь к местной власти!!!
Сегодня этой женщине стало плохо на остановке «Центральная городская больница» на Петропавловской. Слава Богу дождались скорую... Так вот у меня вопрос: зачем было сносить остановку и скамейки? Сейчас такая жара на улице, любой может оказаться на месте этой женщины. И присесть некуда!!! А у этой женщины кстати сахарный диабет! Вы люди вообще? Стояла себе остановка со скамейками, взяли снесли. Ну это правильно вообще!!!???», - задает риторический вопрос сумчанка в Фейсбуке.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал своим подчиненным поручение не сносить старые остановки, пока они не будут уверенны, что уже завтра будут ставить новую. Однако у тех явно в одной ухо влетает, в другое вылетает, поэтому люди ждут новых остановок по несколько месяцев, иногда годами…
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