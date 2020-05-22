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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:24484

В Сумах на остановке женщине стало плохо: присесть негде уже второй месяц

Сумчанка Светлана Коваль рассказала о случае, который произошел на ул. Петропавловской, пока она ждала транспорт на необорудованной останвоке.

«Обращаюсь к местной власти!!!

Сегодня этой женщине стало плохо на остановке «Центральная городская больница» на Петропавловской. Слава Богу дождались скорую... Так вот у меня вопрос: зачем было сносить остановку и скамейки? Сейчас такая жара на улице, любой может оказаться на месте этой женщины. И присесть некуда!!! А у этой женщины кстати сахарный диабет! Вы люди вообще? Стояла себе остановка со скамейками, взяли снесли. Ну это правильно вообще!!!???», - задает риторический вопрос сумчанка в Фейсбуке.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал своим подчиненным поручение не сносить старые остановки, пока они не будут уверенны, что уже завтра будут ставить новую. Однако у тех явно в одной ухо влетает, в другое вылетает, поэтому люди ждут новых остановок по несколько месяцев, иногда годами…

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Общество Остановки
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