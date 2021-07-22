Сумская хоккеистка родила дочку Об этом сообщается на странице МСК «Сумчанка» в Фейсбуке.

«Поздравляем новоиспеченную мамочку нашего клуба с рождением дочери!

У игрока МСК «Сумчанка» и национальной сборной Украины Виктории Стеценко родилась дочь Эрика!

Поздравляем Викторию и ее мужа Родиона с этим радостным событием и желаем, чтобы дочь росла здоровая и счастливая», - говорится в сообщении.

Напомним: муж Виктории – Родион Кочубей был директором МСК «Сумчанка» и президентом Федерации хоккея на траве Украины.