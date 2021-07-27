В Сумской мэрии объяснили, почему спилили яблоню возле фонтана «Садко» На прошлой неделе общественность в Сумах была крайне возмущена тем, что возле фонтана «Садко» срезали яблоню, к которой за много лет привыкли сумчане.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, дерево в любом случае пришлось бы удалить, поскольку его корень разрушал фундамент фонтана, пишет Ваш шанс.

- Часть дерева представляло собой сухостой, поэтому учитывая вышесказанное, пришлось его удалить. Поймите, сейчас сделаем работы, а потом там, в лучшем случае, будет торчать пенек. А в худшем - через год-два пришлось бы все разбирать, чтобы снова проводить работы, чтобы исправлять фундамент. Хорошо, что вовремя увидели, - заявил директор департамента Александр Журба.