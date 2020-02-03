У депутата Сумского горсовета родилась дочка, мэр следующий

Об этом на сессии сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в семье Игоря и Анастасии Кальченко родилась дочка. Мэр сразу предложил депутату место в новом детском саду в 12-м микрорайоне. Депутат же предложил начать своеобразный челлендж по поднятию демографии в городе, передав эстафету как раз мэру Сум.
- Вы еще молодой, так что занимайтесь, - предложил Игорь Кальченко.
- Передам жене, я не против, - отреагировал мэр.
Однако больше всего отличился секретарь горсовета Олег Резник, который захотел миллион на фракцию за каждого ребенка.
Об этом сообщается на странице МСК «Сумчанка» в Фейсбуке....
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