У депутата Сумского горсовета родилась дочка, мэр следующий Сегодня, 15 декабря, в семье депутат Игоря Кальченко родилась дочка.

Об этом на сессии сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в семье Игоря и Анастасии Кальченко родилась дочка. Мэр сразу предложил депутату место в новом детском саду в 12-м микрорайоне. Депутат же предложил начать своеобразный челлендж по поднятию демографии в городе, передав эстафету как раз мэру Сум.

- Вы еще молодой, так что занимайтесь, - предложил Игорь Кальченко.

- Передам жене, я не против, - отреагировал мэр.

Однако больше всего отличился секретарь горсовета Олег Резник, который захотел миллион на фракцию за каждого ребенка.