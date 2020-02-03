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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:201058

У депутата Сумского горсовета родилась дочка, мэр следующий

Сегодня, 15 декабря, в семье депутат Игоря Кальченко родилась дочка.

Об этом на сессии сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в семье Игоря и Анастасии Кальченко родилась дочка. Мэр сразу предложил депутату место в новом детском саду в 12-м микрорайоне. Депутат же предложил начать своеобразный челлендж по поднятию демографии в городе, передав эстафету как раз мэру Сум.

- Вы еще молодой, так что занимайтесь, - предложил Игорь Кальченко.

- Передам жене, я не против, - отреагировал мэр.

Однако больше всего отличился секретарь горсовета Олег Резник, который захотел миллион на фракцию за каждого ребенка.

Политика Игорь Кальченко Рождение ребенка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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