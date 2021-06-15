На Сумщине будут судить замглавы ОТГ за взятку

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из объединенных территориальных громад Недригайловского района (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, указанный чиновник требовал у частного предпринимателя 2 тыс. долларов США за предоставление разрешения на установку рекламных билбордов на трассе Киев - Сумы - Юнаковка. 26 января 2021 года правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом оговоренной суммы.
Противоправную деятельность чиновника разоблачено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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