На Сумщине будут судить замглавы ОТГ за взятку 2 тыс. долларов США взятки за разрешение на установку рекламных билбордов.

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из объединенных территориальных громад Недригайловского района (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у частного предпринимателя 2 тыс. долларов США за предоставление разрешения на установку рекламных билбордов на трассе Киев - Сумы - Юнаковка. 26 января 2021 года правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом оговоренной суммы.

Противоправную деятельность чиновника разоблачено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.