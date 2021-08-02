Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ

Під час проведення заходу відбувалась жвава бесіда. Присутнім розповіли про пожежі, які найчастіше виникають з найпоширеніших причин. Дітям нагадали номери телефонів пожежної та інших екстрених служб. Наостанок всім присутнім на заході було роздано листівки з переліком основних правил безпеки життєдіяльності.
Як стверджують педагоги такі заходи є вкрай важливими оскільки інформація, яку вони отримують зараз в подальшому може зберегти їм життя. Зустріч подарувала всім позитивні емоції та незабутні враження.
Проведення протипожежних інструктажів є складовою частиною системи підготовки працівників, озброєнні знаннями, вони зможуть діяти максимально ефективно в разі виникнення надзвичайної ситуації.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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