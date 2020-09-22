Сумчане отличились на чемпионате Украины по радиопеленгации

Сумчане завоевали 11 наград:
Елена Редька - 2 золотые; 1 серебряная;
Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная.
13-15 летние юноши, которые выступали среди взрослых:
Елизавета Мирошниченко - 3 бронзы;
Остап Дереколенко - 2 бронзы;
Анастасия Ковтун - 1 серебряная.
Все спортсмены воспитанники Максима Редьки.
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