Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09259

На Сумщины прогнозируют пожароопасный период

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 3 по 5 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего 5-го класса).

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь, возгораний в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.

Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
Вчера 13:27

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие

В результате пожаров 1 человек погиб, еще 3 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий и 5 единиц автотракторной...

Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району
27.07.2021 08:01

Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району

У зв`язку з теплою погодою, ще більше громадян вирушить на відпочинок до водойм та лісів. Для того, щоб з ними...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 249 опасных событий
26.07.2021 12:34

За неделю на Сумщине зарегистрировано 249 опасных событий

Случаев гибели людей на пожарах не зарегистрировано. В результате пожаров травмировано 3 человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 175 опасных событий
19.07.2021 10:48

За неделю на Сумщине зарегистрировано 175 опасных событий

Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 1 единицу автотракторной техники....

Сумські рятувальники просять бути обережними на воді
13.07.2021 11:05

Сумські рятувальники просять бути обережними на воді

За вікном літо. Все більше хочеться покинути квартиру й відправитися на природу, здебільшого до лісу або річки. Тому на часі...

view counter

Статьи

На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.