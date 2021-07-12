За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 77 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 20 зданий, 5 единиц автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 460 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, при жаркой и засушливой погоде все чаще возникают пожары в природных экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем но не провоцируйте пожара в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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