Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:41856

Под Сумами насмерть сбили пешеходку

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина пешеход.

Происшествие произошло в субботу, около 20 часов, в с. Старое Село. Как предварительно установили полицейские, 54-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Део Ланос, совершил наезд на женщину пешехода.

В результате наезда женщина получила телесные повреждения, от которых погиб в больнице.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Работники полиции уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
20.07.2021 12:07

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП

К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....

Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине
12.07.2021 12:27

Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 10 июля на 215 км автодороги Киев - Ковель, вблизи с. Жубровичи, погиб житель...

В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста
06.07.2021 22:25

В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Происшествие произошло сегодня около 20.00 в городе Конотоп по улице Свободы....

02.07.2021 16:38

На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек

Происшествие произошло сегодня днем в Конотопском районе. На автодороге между селами Чернеча Слобода и Снежки столкнулись автомобили Шевроле Авео и...

В Ахтырке суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими
29.06.2021 17:08

В Ахтырке суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

Ахтырский городской суд огласил приговор уроженцу Ахытрщины, который был задержан 23 января 2021 года как водитель, авто которого попало в...

Новости

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности
Сегодня 08:52
В Сумах за неделю составили 20 карантинных протоколов
Сегодня 13:54
За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
Сегодня 13:27
Сумские мусорщики моют контейнеры прямо на улице (видео)
Сегодня 12:42
Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки
Сегодня 12:16
Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Сегодня 11:58
Сумчане массово жалуются на запах гари по вечерам
Сегодня 11:53
На Сумщине дали 3 года ограничения свободы начальнице отделения почты, которая присвоила почти 100 тыс грн
Сегодня 11:03
На Сумщине подвели климатические итоги июля
Сегодня 11:00
Под Сумами насмерть сбили пешеходку
Сегодня 10:41
В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании
Сегодня 10:08
Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн
Сегодня 09:45
view counter

Статьи

Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Сегодня 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Сегодня 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.