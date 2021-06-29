Под Сумами насмерть сбили пешеходку Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина пешеход.

Происшествие произошло в субботу, около 20 часов, в с. Старое Село. Как предварительно установили полицейские, 54-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Део Ланос, совершил наезд на женщину пешехода.

В результате наезда женщина получила телесные повреждения, от которых погиб в больнице.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Работники полиции уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.