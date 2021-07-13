В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 31 июля следственным судьей применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.09.2021 включительно без определения размера залога мужчине, которого подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 152 УК Украины по факту того, что он воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, изнасиловал ее, после чего поместил в салон принадлежащего ему автомобиля в течение длительного времени удерживал ее там, перевозя по г. Сумы. Впоследствии приехав на берег реки Псел повторно изнасиловал потерпевшую.

Основанием для применения меры пресечения следственным судьей стало установление обоснованности предъявленного подозрения и наличии рисков, а именно: - подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда; - уничтожить, спрятать или исказить любую из вещей и документов, имеющих существенное значение для уголовного производства; - может незаконно влиять на потерпевших и свидетелей; - совершить другое уголовное преступление. Следственный судья Климашевская И.В.