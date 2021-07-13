В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании

Основанием для применения меры пресечения следственным судьей стало установление обоснованности предъявленного подозрения и наличии рисков, а именно:
- подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда;
- уничтожить, спрятать или исказить любую из вещей и документов, имеющих существенное значение для уголовного производства;
- может незаконно влиять на потерпевших и свидетелей;
- совершить другое уголовное преступление.
Следственный судья Климашевская И.В.
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