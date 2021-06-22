Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн Сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещании в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сообщил о том, что частные перевозчики снова предлагают пересмотреть действующие тарифы.

- От перевозчиков поступают обращения относительно пересмотра действующих тарифов на перевозку пассажиров, - доложил он. – Так, от «Сумыпастранс» поступили расчеты, которые сейчас проверяются. Они предлагают 11 грн в посткарантинный период и 13 грн в карантин.

- Интересная позиция перевозчиков, конечно, -отреагировал и.о. мэра Михаил Бондаренко. – Все понимают проблемы, но хотел бы обратиться к ним и к Вам, что в феврале было резонансное повышение тарифов. Поэтому этот вопрос социально важный. Этим видом тран6спорта пользуются почти все жители громады. Нужно, чтобы онир чувствовали и комфорт, и качество предоставления услуг. Так что разве только после их улучшения могут быть какие-то действия в этом направлении. А те жалобы, которые поступают от громады, они не должны игнорироваться перевозчиками.