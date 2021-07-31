На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 16 человек (Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Ахтырка - 1, Ромны - 1, Сумы - 6, Сумской район - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76802 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Белопольский район - 1, Сумы - 1).
По состоянию на 31 июля в Сумской области 78 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 30 июля в Сумской области 78 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 29 июля в Сумской области 78 428 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 июля в Сумской области 78 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 27 июля в Сумской области 78 362 случая заболевания коронавирусной инфекцией....