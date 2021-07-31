На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) По состоянию на 1 августа на Сумщине 78 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 16 человек (Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Ахтырка - 1, Ромны - 1, Сумы - 6, Сумской район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76802 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Белопольский район - 1, Сумы - 1).