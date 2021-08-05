На Сумщині відтворять битву 700-річної давнини 23 серпня в мальовничому с. Боголюбове Тростянецької ОТГ просто неба на городищі відбудеться історична реконструкція битви на р. Ворскла в 1399 году.

Тоді в запеклому бою зійшлися війська Великого князівства Литовського та Золотої Орди, повідомляється на ФБ-сторінці Travel Trostyanets. Організатори запрошують усіх бажаючих поринути в епоху Середньовіччя! Початок о 17.00. Вхід вільний.