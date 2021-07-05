Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо Украинцы завоевали 6 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте.

Среди призеров есть и студенты СумГУ: «серебро» взяли Наталья Чистякова (в весовой категории до 70 кг) и Владислав Казимиров (66 кг).