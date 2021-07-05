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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо

Украинцы завоевали 6 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте.

Среди призеров есть и студенты СумГУ: «серебро» взяли Наталья Чистякова (в весовой категории до 70 кг) и Владислав Казимиров (66 кг).

Спорт Дзюдо
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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