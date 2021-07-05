Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо

Среди призеров есть и студенты СумГУ: «серебро» взяли Наталья Чистякова (в весовой категории до 70 кг) и Владислав Казимиров (66 кг).
Украинка Анастасия Турчин прекратила выступления на олимпийском турнире по дзюдо. Турчин покинула Олимпиаду-2020 по итогам второго раунда соревнований....
Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8...
17-18 июля в Праге прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров....
Украинцы завоевали 5 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы по дзюдо в Праге....
На выходных в Варшаве проходил чемпионат Европы по NAGE-NO-КATA....