Альянс уступил в первом матче Сегодня, 26 июля, в Сумах прошел первый матч липоводолинского Альянса в новом сезоне.

На стадионе Юбилейный липоводолинцы принимали дебютанта первой лиги харьковский Металлист.

В первом тайме шла примерно равная игра с обоюдоострыми моментами. На 37-й минуте случился выход один на один у форварда гостей, которого сбил прямо на линии штрафной наш защитник Евгений Неплях, получивший красную карточку. К счастью, судья назначил не пенальти, а лишь штрафной, который был неопасным.

В начале второго тайма был шанс отличиться у наших: защитник Металлиста прервал удар альянсовца в штрафной, – жёлтая карточка и пенальти, который не реализовал Николай Агапов.

Не забиваешь ты, – забивают тебе. На 81 минуте арбитр назначил пенальти в ворота Альянса, удалив при этом Руслана Писного. 11-метровый реализовал Балули Седдик Фарес.

После этого началась игра фаерами от фанатов. А уже в добавленное время гости забили второй раз в дыму, – снова Балул Седдик Фарес.

В итоге 0:2, первый блин комом.